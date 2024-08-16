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Eleições 2024

O que os futuros prefeitos precisam priorizar na pauta ambiental? Ouça especialista!

Ouça a participação do Professor Doutor em Engenharia Ambiental, Neyval Costa Reis Junior

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 ago 2024 às 11:12
Matéria especial para semana do meio ambiente, manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória
 manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A CBN Vitória encerra, nesta sexta (16), sua série especial com entrevistas sobre eixos prioritários para os planos de governo de futuros prefeitos e vereadores. Para encerrar os debates, o professor da Ufes e Doutor em Engenharia Ambiental, Neyval Costa Reis Júnior, apresenta as principais preocupações da área ambiental. Com climas cada vez mais extremos, deixando rastros de destruição, como o ocorrido no Sul do Espírito Santo, em março deste ano, a necessidade de propostas voltadas para a preservação do meio ambiente e das cidades é urgente. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Neyval Costa Reis Jr - 16-08-24.mp3

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