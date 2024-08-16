O que os futuros prefeitos precisam priorizar na pauta ambiental? Ouça especialista!

A CBN Vitória encerra, nesta sexta (16), sua série especial com entrevistas sobre eixos prioritários para os planos de governo de futuros prefeitos e vereadores. Para encerrar os debates, o professor da Ufes e Doutor em Engenharia Ambiental, Neyval Costa Reis Júnior, apresenta as principais preocupações da área ambiental. Com climas cada vez mais extremos, deixando rastros de destruição, como o ocorrido no Sul do Espírito Santo, em março deste ano, a necessidade de propostas voltadas para a preservação do meio ambiente e das cidades é urgente. Ouça a conversa completa!