O que os futuros prefeitos podem fazer com o dinheiro público?

A CBN Vitória segue com sua série especial de entrevistas com eixos prioritários para a gestão dos futuros prefeitos e vereadores do Espírito Santo. Nesta edição, o foco é um assunto que atinge todos os eleitores e "dói" no bolso: uso de dinheiro público. Através de receita própria e repasses da União e do Estado, os representantes de cada município destinam verba para áreas como saúde, educação e infraestrutura. Mas como esse dinheiro deve ser aplicado? Existe uma "ordem" de prioridade na sua distribuição? Para detalhar o assunto e explicar o que os prefeitos podem ou não fazer com o dinheiro do cidadão, a CBN Vitória conversa com o auditor e secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), Alexsander Binda Alves. Ouça a conversa completa!