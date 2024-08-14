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Eleições 2024

O que os futuros prefeitos podem fazer com o dinheiro público?

Ouça entrevista com o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), Alexsander Binda Alves

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 ago 2024 às 11:03
TCES
Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A CBN Vitória segue com sua série especial de entrevistas com eixos prioritários para a gestão dos futuros prefeitos e vereadores do Espírito Santo. Nesta edição, o foco é um assunto que atinge todos os eleitores e "dói" no bolso: uso de dinheiro público. Através de receita própria e repasses da União e do Estado, os representantes de cada município destinam verba para áreas como saúde, educação e infraestrutura. Mas como esse dinheiro deve ser aplicado? Existe uma "ordem" de prioridade na sua distribuição? Para detalhar o assunto e explicar o que os prefeitos podem ou não fazer com o dinheiro do cidadão, a CBN Vitória conversa com o auditor e secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), Alexsander Binda Alves. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Alexsander Binda Alves - 14-08-24.mp3

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