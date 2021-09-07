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O que ocorreu em 7 de setembro? Historiador explica a data

As explicações são do professor e historiador Rafael Simões em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 set 2021 às 11:24
Bandeira do Brasil
Bandeira do Brasil Crédito: Pixabay
Uma viagem à história! Neste 7 de setembro, terça-feira, é recordada a data de 199 anos da Independência do Brasil. E, em entrevista à CBN Vitória, o professor e historiador Rafael Simões traz detalhes do panorama histórico que envolve a data. Entre os destaques que remetem ao 7 estão os desfiles militares e atos como o "Grito dos Excluídos". "A data é marcante na história do país, mas ainda temos muito trabalho pra transformar o 7 de setembro numa data de significado nacional, dado o cenário de exclusão, incompletude, que ainda temos de parcela da sociedade", avalia Simões. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Simões - 20.00s - 07-09-21.mp3

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