O que ocorreu em 7 de setembro? Historiador explica a data

Uma viagem à história! Neste 7 de setembro, terça-feira, é recordada a data de 199 anos da Independência do Brasil. E, em entrevista à CBN Vitória, o professor e historiador Rafael Simões traz detalhes do panorama histórico que envolve a data. Entre os destaques que remetem ao 7 estão os desfiles militares e atos como o "Grito dos Excluídos". "A data é marcante na história do país, mas ainda temos muito trabalho pra transformar o 7 de setembro numa data de significado nacional, dado o cenário de exclusão, incompletude, que ainda temos de parcela da sociedade", avalia Simões. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!