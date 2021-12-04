O que o Espírito Santo está fazendo de inovador no mercado?

A inovação em destaque! O Espírito Santo ocupa hoje o nono lugar entre os estados mais inovadores do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES), Luiz Toniato, destaca as experiências inovadoras que são realizadas no Estado, o potencial das startups e como os capixabas podem colocar suas ideias na prática. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Luiz Toniato - 04-12-21
Nesta semana o Estado sedia o evento de inovação "ESX - Espírito Santo Innovation Experience", que acontece na Praça do Papa, em Vitória, até o domingo (5). Toniato aponta que o ESX é uma iniciativa que revela a força, a energia e a intensidade do tema inovação no Espírito Santo.