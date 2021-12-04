O que o Espírito Santo está fazendo de inovador no mercado?

A inovação em destaque! O Espírito Santo ocupa hoje o nono lugar entre os estados mais inovadores do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES), Luiz Toniato, destaca as experiências inovadoras que são realizadas no Estado, o potencial das startups e como os capixabas podem colocar suas ideias na prática. Ouça a conversa completa!