O que o eleitor precisa saber antes de ir votar?

No próximo domingo (6), milhões de eleitores vão às ruas do Brasil para escolher prefeitos e vereadores para os seus municípios. Quase 3 milhões de pessoas estão aptas a votar só no Espírito Santo. Nesse período eleitoral, muitas dúvidas surgem no momento de ir votar, como qual documento levar, se criança pode entrar com o adulto na cabine de votação, ou também como justificar no caso de quem não vai votar. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Silvana Cardoso tira as dúvidas dos ouvintes. Ouça a conversa completa!