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Eleições 2024

O que o eleitor precisa saber antes de ir votar?

Ouça a assistente técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Silvana Cardoso

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 11:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 out 2024 às 11:12
Título de Eleitor
Título de Eleitor Crédito: Divulgação/TSE
No próximo domingo (6), milhões de eleitores vão às ruas do Brasil para escolher prefeitos e vereadores para os seus municípios. Quase 3 milhões de pessoas estão aptas a votar só no Espírito Santo. Nesse período eleitoral, muitas dúvidas surgem no momento de ir votar, como qual documento levar, se criança pode entrar com o adulto na cabine de votação, ou também como justificar no caso de quem não vai votar. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Silvana Cardoso tira as dúvidas dos ouvintes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Silvana Cardoso - Patricia Vallim - 05-10-24.mp3

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