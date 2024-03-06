O que o assassinato de uma idosa revela sobre o feminicídio no ES

Foram sete anos de um relacionamento marcado por brigas e agressões. O companheiro foi denunciado, preso e voltou mais violento. E ela continuou sendo alvo de muitos espancamentos, até com toalha molhada. Foi dopada, passou fome, perdeu o movimento das pernas até ser morta a facadas, aos 68 anos. O acusado pelo seu assassinato, hoje com 74 anos, vai ser julgado nesta quinta-feira (7), véspera do dia internacional da mulher. Conheça a história de Marilene Ferraz de Oliveira. Uma mulher alegre, ativa, proprietária de um bar e um restaurante na Grande São Pedro, em Vitória, onde morava. Conheceu o seu companheiro ao alugar um quarto para ele. Ali teve início o relacionamento e logo depois a saga de violências que resultou na sua morte. Este é o destaque de nossa comentarista Vilmara Fernandes, do quadro desta quarta-feira (06).