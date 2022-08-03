O que mudou na cabeça do eleitor brasileiro nos últimos anos?

Aproximando-se do período eleitoral, dúvida recorrente que aparece em discussões é: afinal, o que faz a pessoa votar em determinado candidato? Pesquisas indicam que na maioria das vezes é o bolso que tem grande peso na decisão do voto. A professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Daniela Campello, PhD em Ciência Política, avalia que na campanha brasileira de 2018 a questão econômica também não estava completamente ausente da decisão do eleitor. Na sua avaliação, foi a fraqueza da economia que criou condições para que as revelações da Lava Jato gerassem tanta revolta na população. Ouça a entrevista!