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Eleições 2022

O que mudou na cabeça do eleitor brasileiro nos últimos anos?

Pesquisas indicam que na maioria das vezes é o bolso que tem maior peso na decisão de voto

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2022 às 10:51
Urnas eletrônicas no centro de polêmica eleitoral
Urnas eletrônicas Crédito: Carlos Alberto Silva
Aproximando-se do período eleitoral, dúvida recorrente que aparece em discussões é: afinal, o que faz a pessoa votar em determinado candidato? Pesquisas indicam que na maioria das vezes é o bolso que tem grande peso na decisão do voto. A professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Daniela Campello, PhD em Ciência Política, avalia que na campanha brasileira de 2018 a questão econômica também não estava completamente ausente da decisão do eleitor. Na sua avaliação, foi a fraqueza da economia que criou condições para que as revelações da Lava Jato gerassem tanta revolta na população. Ouça a entrevista!
Entrevista Fernanda Queiroz - Daniela Campello - 02-08-22

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