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O que muda para pais e crianças com nova legislação de proteção na internet

Ouça as explicações na entrevista com a advogada Helena Bastos

Publicado em 20 de Fevereiro de 2026 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2026 às 10:54
crianças e internet
crianças e internet Crédito: pexels
O Brasil entra definitivamente em uma nova fase da regulação digital. No mês que vem entra em vigor a lei 15.211/2025 que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A lei foi sancionada em setembro do ano passado e trata-se de um marco legal inédito voltado exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes no ambiente online.
Mais do que uma atualização normativa, a nova lei redesenha responsabilidades, amplia deveres de governança e eleva o nível de maturidade exigido de plataformas, aplicativos, jogos eletrônicos e serviços digitais que operam no país. Ouça detalhes nas explicações da advogada Helena Bastos. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Helena Bastos - 20-02-26.mp3

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