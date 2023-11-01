O que muda no projeto de lei do governo para o Novo Ensino Médio

O governo federal encaminhou, na última semana, ao Congresso Nacional, projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional de Ensino Médio, que propõe alterações no Novo Ensino Médio. O novo modelo de Ensino Médio está em vigor há dois anos em todas as escolas do país, mas tem sido alvo de críticas. O envio do documento com as novas diretrizes para essa etapa do ensino é a mais recente etapa na tentativa de eliminar críticas e problemas da reforma que mudou a grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo, que também é Secretário de Estado da Educação, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!