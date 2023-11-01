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Educação

O que muda no projeto de lei do governo para o Novo Ensino Médio

Ouça entrevista com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2023 às 11:44
Escola, alunos, estudantes
Escola, alunos, estudantes Crédito: Freepik
O governo federal encaminhou, na última semana, ao Congresso Nacional, projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional de Ensino Médio, que propõe alterações no Novo Ensino Médio. O novo modelo de Ensino Médio está em vigor há dois anos em todas as escolas do país, mas tem sido alvo de críticas. O envio do documento com as novas diretrizes para essa etapa do ensino é a mais recente etapa na tentativa de eliminar críticas e problemas da reforma que mudou a grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo, que também é Secretário de Estado da Educação, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 01-11-23.mp3
A proposta modifica pontos como: carga horária; disciplinas obrigatórias; formação de professores; e os chamados “itinerários formativos”, criados pela reforma de 2017 para permitir ao estudante completar a grade curricular com áreas do conhecimento de seu interesse. Segundo o site da Câmara dos Deputados, o projeto recompõe as 2.400 horas anuais para as disciplinas obrigatórias e sem integração com curso técnico. No caso dos cursos técnicos, serão 2.100 horas de disciplinas básicas e, pelo menos, 800 horas de aulas técnicas. Atualmente, as escolas devem destinar 1.800 horas anuais para as disciplinas obrigatórias e o restante, de 1.200 horas, para os itinerários formativos: matemáticas; linguagens; ciências da natureza; ciências humanas; ou formação técnica e profissional.

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