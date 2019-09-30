O que muda nas próximas eleições municipais com a minirreforma

O projeto de lei 5029/2019 , com novas regras para a Lei dos Partidos Políticos e a lei Eleitoral, foi sancionado, com vetos, na última sexta-feira (27) pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Os trechos sancionados já valem para as eleições de 2020. O Congresso Nacional ainda terá a possibilidade de apreciar os vetos nesta semana, que poderão ser mantidos ou derrubados. O prazo final para isso ocorrer a tempo de valer para o ano que vem é o dia 4 de outubro, limite de um ano antes do pleito.

Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (30), o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, explica as principais mudanças já para as eleições municipais.

Entre os pontos vetados está o trecho que veda exigência de apresentar qualquer outro documento para comprovar gastos com passagens aéreas, além da fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, nos casos de congressos, reuniões, convenções e palestras.

Pontos sancionados:

— Pagamento de advogados e contadores por terceiros, sem passar pelo caixa oficial das campanhas;

— Possibilidade de se estabelecer sede do partido em qualquer localidade do território nacional, e não apenas em Brasília;

— Permissão para a sigla receber doações de pessoas físicas ou jurídicas por meio de boleto bancário e débito em conta, além de abertura de contas bancárias e serviços de meios de pagamento e compensação a partidos políticos;

— Determina que as áreas técnicas dos tribunais eleitorais não opinem sobre o mérito da prestação de contas eleitorais, cabendo apenas aos magistrados analisar os relatórios.

Pontos vetados:

— Recriação da propaganda partidária na televisão, extinta com a reforma eleitoral de 2017;

— Permissão do uso do fundo partidário para pagamento de multas;

— Determinação de que o fundo eleitoral será fixado a cada ano pela lei orçamentária;

— Aferição pela Justiça Eleitoral das candidaturas até a posse, e não no momento de registro, o que abriria possibilidade de eleição de políticos que seriam barrados pela Lei da Ficha Limpa;

— Trecho que veda exigência de apresentar qualquer outro documento para comprovar gastos com passagens aéreas, além da fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, nos casos de congressos, reuniões, convenções e palestras.