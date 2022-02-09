O que muda na prova de vida do INSS, que deixa de ser presencial

Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas mudou neste mês. Desde o último dia 2, a prova de vida para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou de ser presencial e passou a basear-se no cruzamento de outras bases de dados do governo. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS certificar-se de que o segurado não morreu. É o que explica a chefe do serviço de manutenção de benefícios da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Mara Helmer, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mara Helmer - 09-02-22
Antes, o segurado precisava ir a uma agência bancária. Agora, a ida ao banco será opcional e usada apenas como último recurso. O INSS terá acesso a dados como votação em eleições; registro de transferências de bens; vacinação; consultas pelo Sistema Único de Saúde; ou renovação de documentos como RG, carteira de motorista ou passaporte. Se alguma movimentação tiver acontecido nos dez meses posteriores ao aniversário do segurado, o INSS considerará o beneficiário vivo. Caso não haja registro de movimento nesse período, o próprio órgão fará outras formas de comprovação de vida, a serem definidas no futuro.