O que muda na prova de vida do INSS, que deixa de ser presencial

Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas mudou neste mês. Desde o último dia 2, a prova de vida para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou de ser presencial e passou a basear-se no cruzamento de outras bases de dados do governo. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de o aposentado ou pensionista provar que está vivo, caberá ao INSS certificar-se de que o segurado não morreu. É o que explica a chefe do serviço de manutenção de benefícios da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Mara Helmer, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!