O que muda com o início da emissão da nova CNH

Nova CNH Crédito: Reprodução/Contran

Desde a última quarta-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo (Detran-ES) começou a emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no novo modelo. A mudança foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no final do ano passado, para trazer mais segurança ao documento e adequá-lo ao modelo internacional. A CNH continua sendo emitida na versão impressa em papel moeda e também na versão digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Já sobre as principais mudanças, quem detalha é o diretor-geral do Detran-ES, Harlen da Silva, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Harlen da Silva - 06-06-22

A principal mudança no novo modelo da CNH está no seu visual, que agora terá as cores verde e amarelo. Além disso, o condutor poderá optar pela utilização do nome social no documento, desde que já tenha os outros documentos com a alteração do nome, como RG, passaporte e carteira de trabalho. Já a assinatura do motorista agora será exibida logo abaixo da foto, diferente do modelo anterior, em que a assinatura ficava após a dobra da CNH. Haverá também a identificação se a CNH é a permissão, ficando evidenciada a letra “P” no canto superior direito, ou se é definitiva, identificada com a letra “D”.

O documento contará, também, com um quadro com silhuetas de veículos, indicando as categorias para as quais cada motorista está habilitado marcadas nesse quadro. Logo abaixo, estará o quadro de observações para informar eventuais restrições médicas, como a necessidade do uso de lentes corretivas e se o condutor exerce atividade remunerada. A nova carteira de habilitação continua com as mesmas validade definidas anteriormente: até 10 anos para motoristas com até 50 anos; até 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos; e até 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos.

O condutor já habilitado e que está com a CNH válida não precisará correr para trocar pelo novo modelo. O atual continuará válido até a sua data de vencimento. A troca pela nova CNH deverá acontecer gradativamente, de acordo com as renovações e/ou emissão de novos documentos em razão da solicitação de uma segunda via por motivos de furto, roubo, dano ou alteração de dados no documento atual.

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