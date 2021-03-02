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COVID-19

O que levou Piúma a se isolar como única cidade de risco alto no ES?

Ouça entrevista com o secretário de Saúde de Piúma, Gustavo Meyrellis

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:32
O município de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, é o único no Estado classificado como risco alto para transmissão da Covid-19. A cidade está vermelha no mapa divulgado pelo governo estadual pela segunda semana consecutiva. Até a noite desta segunda-feira (01), Piúma tinha 1.755 casos, 50 óbitos, 1.539 curados e 1256 suspeitos. Para a prefeitura, a classificação é resultado da grande movimentação de pessoas pelas praias, pelo comércio e também em eventos particulares e públicos, o que ocasionou aumento no número de casos na cidade, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Saúde da cidade, Gustavo Meyrellis.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Meireles - 02-03-21

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