O que levou Piúma a se isolar como única cidade de risco alto no ES?

O município de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, é o único no Estado classificado como risco alto para transmissão da Covid-19. A cidade está vermelha no mapa divulgado pelo governo estadual pela segunda semana consecutiva. Até a noite desta segunda-feira (01), Piúma tinha 1.755 casos, 50 óbitos, 1.539 curados e 1256 suspeitos. Para a prefeitura, a classificação é resultado da grande movimentação de pessoas pelas praias, pelo comércio e também em eventos particulares e públicos, o que ocasionou aumento no número de casos na cidade, como explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Saúde da cidade, Gustavo Meyrellis.