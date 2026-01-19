O que levar em consideração na hora de escolher a escola do filho? Entenda!

O assunto em destaque agora é educação e volta às aulas. Às vésperas do início de mais um ano escolar, para os pais, mães e responsáveis que ainda não decidiram onde os seus filhos vão estudar, uma das grandes preocupações é que eles possam estudar em "boas" instituições. Mas como saber qual é a ideal, a "boa"? Quais os aspectos são importantes na hora da escolha? Perfil do corpo docente, proposta pedagógica, estrutura física, valor de mensalidade? Para Cristiano Carvalho, educador, "escolher uma escola para matricular um filho é, talvez, uma das decisões mais desafiadoras que os pais enfrentam. Diferentemente de outras escolhas de risco, esse 'investimento no futuro' envolve aquilo que temos de mais precioso. E, ao contrário de retornos financeiros, o impacto de uma boa decisão educacional só se revela plenamente ao longo dos anos", defende. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!