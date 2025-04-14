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O que leva um café a ser considerado especial?

Ouça entrevista com um especialista no assunto, Raul Guizelini!

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 abr 2025 às 11:14
Café, grão, xícara
Café, grão, xícara Crédito: PublicDomainPictures por Pixabay
Neste dia 14 de abril, é recordado o Dia Mundial do Café. Uma bebida querida pelos brasileiros e, claro, paixão capixaba! Além de um aroma marcante, uma boa xícara de café carrega também dedicação, tecnologia e boas práticas de cultivo. Muito mais do que uma bebida para começar o dia, o "cafézinho" vem ganhado cada vez mais apreciadores. A consequência? Qualidade, grãos com notas exóticas e opções para todos os gostos. Neste Dia Internacional do Café, a CBN Vitória convida um especialista em cafés para falar sobre o assunto. Ouça a conversa com Raul Guizelini!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raul Guizelini -14-04-25.mp3

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