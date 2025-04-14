O que leva um café a ser considerado especial?

Neste dia 14 de abril, é recordado o Dia Mundial do Café. Uma bebida querida pelos brasileiros e, claro, paixão capixaba! Além de um aroma marcante, uma boa xícara de café carrega também dedicação, tecnologia e boas práticas de cultivo. Muito mais do que uma bebida para começar o dia, o "cafézinho" vem ganhado cada vez mais apreciadores. A consequência? Qualidade, grãos com notas exóticas e opções para todos os gostos. Neste Dia Internacional do Café, a CBN Vitória convida um especialista em cafés para falar sobre o assunto. Ouça a conversa com Raul Guizelini!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raul Guizelini -14-04-25.mp3