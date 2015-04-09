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DEBATE

O que há de bom e ruim no projeto que amplia a terceirização

O desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite e Presidente da Fecomércio ES, José Lino Sepulcri, falam das vantagens e desvantagens da proposta

Publicado em 09 de Abril de 2015 às 15:18

Publicado em 

09 abr 2015 às 15:18
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (08), por 324 votos a favor, 137 contra e duas abstenções, o texto-base do projeto que regulamenta e amplia o processo de terceirização de trabalhadores no Brasil. A proposta permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente esse tipo de contratação é permitida apenas para a chamada atividade-meio, e não atividade-fim da empresa.
Pelo texto votado na Câmara, essa limitação não existirá mais. Além disso, o projeto prevê a forma de contratação tanto para empresas privadas como públicas. O modelo só não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional. Propostas de destaques (alterações do texto) ainda serão discutidas pelo plenário na próxima semana. Depois de concluída a votação, o texto seguirá para análise no Senado.
No CBN Vitória desta quinta-feira (09) o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite e Presidente da Federação do Comércio no ES, José Lino Sepulcri, falam das vantagens e desvantagens da proposta.
José Lino Sepulcri
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Lino Sepulcri - 09-04-15
Carlos Henrique Bezerra Leite
Entrevista - Fernanda Queiroz - Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite - 09-04-15

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