O que fazer ao presenciar um mal súbito? Os minutos que podem salvar uma vida

Ter um familiar ou um amigo que de repente sofre um mal súbito é uma cena que infelizmente todos podemos vivenciar. Todos os dias, pelo menos mil brasileiros morrem devido a doenças cardiovasculares, sendo as mais frequentes o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (27), a médica cardiologista Ludhmila Hajjar, professora da USP e diretora do Instituto do Coração, alerta que quando o socorro é feito o mais rápido possível e de forma correta, aumentamos as chances de salvar vidas.
"As doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública mundial e após a pandemia pela Covid-19, esses números têm crescido. Estima-se que até 2040 haverá aumento de até 250% dessas doenças no país. Hoje, a cada minuto uma pessoa sofre um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. É válido chamar a atenção que metade desses problemas pode ser evitado com medidas simples de prevenção e mudanças dos hábitos de vida", explica. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Ludhmila Hajjar - 27-06-22