O que fazer ao presenciar um mal súbito? Os minutos que podem salvar uma vida

Ter um familiar ou um amigo que de repente sofre um mal súbito é uma cena que infelizmente todos podemos vivenciar. Todos os dias, pelo menos mil brasileiros morrem devido a doenças cardiovasculares, sendo as mais frequentes o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (27), a médica cardiologista Ludhmila Hajjar, professora da USP e diretora do Instituto do Coração, alerta que quando o socorro é feito o mais rápido possível e de forma correta, aumentamos as chances de salvar vidas.