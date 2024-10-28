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Meio Ambiente

O que faz Guarapari ser a Capital Nacional da Biodiversidade Marinha? Entenda!

Ouça entrevista com o biólogo João Luiz Gasparini

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2024 às 11:46
Praia de Setiba em Guarapari
Praia de Setiba em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 15.004, de 2024, que confere o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha ao município de Guarapari, no Espírito Santo. A lei foi publicada no Diário Oficial da União no útlimo dia 17. O projeto de lei foi proposto em 2021 pela então deputada federal Dra. Soraya Manato, do Espírito Santo. No dia 11 de setembro deste ano, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que confere o título ao município de Guarapari. A cidade é destaque quando o assunto é turismo no Brasil. As praias e a riqueza da biodiversidade marinha chamam a atenção. Em entrevista à CBN Vitória, o biólogo especialista em peixes, anfíbios e répteis e mergulhador científico, João Luiz Gasparini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Luiz Gasparini -28-10-24.mp3

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