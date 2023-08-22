Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

O que faz Gramado, no Sul do País, ser referência em turismo?

Ouça entrevista com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:27
Natal Luz, em Gramado (RS)
Natal Luz, em Gramado (RS) Crédito: Natal Luz de Gramado/Reprodução
O que torna um destino turístico case de sucesso! Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sinalizam que Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, são os dois destinos turísticos mais desenvolvidos do Brasil. Eventos, festivais anuais, gastronomia, entretenimento, atrações temáticas e uma ótima infraestrutura fazem com que esses destinos recebam aproximadamente 9 milhões de visitantes ao ano. De acordo com a instituição, "só o turismo representa mais de 90% do PIB da região. São cerca de 270 hotéis e 24 mil leitos, 37 parques turísticos, além dos restaurantes temáticos e fábricas de chocolate presentes nas duas cidades. Este é um dos temas em destaques no "V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas, que acontece nesta terça (22) e quarta-feira (23), no auditório do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, estará no evento para contar como o município gaúcho se transformou em referência mundial. Aqui na CBN ele antecipa esta conversa com os nossos ouvintes e fala dos segredos da cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nestor Tissot - 22-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados