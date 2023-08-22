O que faz Gramado, no Sul do País, ser referência em turismo?

O que torna um destino turístico case de sucesso! Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sinalizam que Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, são os dois destinos turísticos mais desenvolvidos do Brasil. Eventos, festivais anuais, gastronomia, entretenimento, atrações temáticas e uma ótima infraestrutura fazem com que esses destinos recebam aproximadamente 9 milhões de visitantes ao ano. De acordo com a instituição, "só o turismo representa mais de 90% do PIB da região. São cerca de 270 hotéis e 24 mil leitos, 37 parques turísticos, além dos restaurantes temáticos e fábricas de chocolate presentes nas duas cidades. Este é um dos temas em destaques no "V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas, que acontece nesta terça (22) e quarta-feira (23), no auditório do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, estará no evento para contar como o município gaúcho se transformou em referência mundial. Aqui na CBN ele antecipa esta conversa com os nossos ouvintes e fala dos segredos da cidade. Ouça a conversa completa!