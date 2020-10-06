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PESQUISADOR DA FIOCRUZ EXPLICA

O que faz com que sintomas da Covid-19 persistam após a cura?

Ouça a entrevista concedida pelo infectologista Júlio Croda à CBN Vitória

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 out 2020 às 15:54
Coronavírus Crédito: Edward Jenner/Pexels
A expectativa do paciente infectado, após se recuperar e vencer a covid-19, é com relação ao início de uma nova vida. Mas, mesmo após a recuperação, ainda há registros de pessoas que continuam a sentir os efeitos da doença em seu organismo. É sobre esse assunto que conversamos, nesta edição do CBN Cotidiano, com o infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Júlio Croda. O que já sinaliza a ciência sobre esses sintomas persistentes? Ouça as explicações!
Entrevista - Fabio Botacin - Júlio Croda - 06-10-20
Croda explica: "Os pacientes que tiveram a forma leve, e evoluíram com sequelas, geralmente, é um processo de você ter uma resposta exacerbada e eventualmente você ter sequelas como a perda de olfato e do paladar. A minha preocupação principal é em relação aos médicos e profissionais de saúde que estão recebendo esses pacientes", explica. Segundo o infectologista, como ainda não tem um grande estudo publicado, protocolo de como conduzir esses casos, geralmente, os médicos que atendem a esses pacientes acabam vendo o problema minimizado.

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