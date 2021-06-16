O que explica recorde de frio no Espírito Santo nos últimos dias?

O inverno só começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16), o Espírito Santo bateu novo recorde de temperatura mínima. Mais uma vez, o distrito de Aracê, em Domingos Martins, registrou a menor temperatura do ano. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura registrada na madrugada de hoje (16) na região Serrana foi 2,4ºC menor que a registrada no dia 15, na mesma localidade. Na Grande Vitória, as temperaturas ficaram na casa dos 15ºC. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou como as temperaturas devem se comportar nos próximos dias. Vem mais frio por aí? Ouça: