O que explica recorde de frio no Espírito Santo nos últimos dias?

O inverno só começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16), o Espírito Santo bateu novo recorde de temperatura mínima. Mais uma vez, o distrito de Aracê, em Domingos Martins, registrou a menor temperatura do ano. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura registrada na madrugada de hoje (16) na região Serrana foi 2,4ºC menor que a registrada no dia 15, na mesma localidade. Na Grande Vitória, as temperaturas ficaram na casa dos 15ºC. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou como as temperaturas devem se comportar nos próximos dias. Vem mais frio por aí? Ouça:
Fabio Botacin entrevista Hugo Ramos - 16/06/2021
Segundo Hugo Ramos, a presença de uma massa de ar frio e seco, além da própria época do ano onde a incidência solar é menor e há perda de calor para atmosfera durante a noite, marcam esse momento do mês de junho no Estado. Sobre o inverno, estação que começa no próximo dia 21, o coordenador explica que em 2021 teremos mais frequência de massas de ar frio e seco que marcarão a rotina do capixaba dentro das médias históricas da estação.