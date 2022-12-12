O que esperar e os desafios da economia brasileira para 2023

A economia brasileira deve enfrentar um modesto crescimento em 2023, muito influenciado por uma recessão mundial, em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia, e também em virtude das altas taxas de juros. Segundo o último relatório "Focus", divulgado pelo Banco Central do Brasil em 5 de dezembro, a estimativa é que o PIB cresça apenas 0,75%. E para enfrentar os desafios para o ano que já está batendo à nossa porta, quais são as principais estratégias para a economia doméstica e corporativa? Em entrevista nesta segunda-feira (12), o comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, fala sobre o assunto.