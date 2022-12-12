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O que esperar e os desafios da economia brasileira para 2023

Ouça a participação do comentarista da rede CBN, Luiz Gustavo Medina

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 dez 2022 às 10:55
Dinheiro, valores, cifra, economia
Dinheiro, valores, cifra, economia Crédito: Pixabay
A economia brasileira deve enfrentar um modesto crescimento em 2023, muito influenciado por uma recessão mundial, em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia, e também em virtude das altas taxas de juros. Segundo o último relatório "Focus", divulgado pelo Banco Central do Brasil em 5 de dezembro, a estimativa é que o PIB cresça apenas 0,75%. E para enfrentar os desafios para o ano que já está batendo à nossa porta, quais são as principais estratégias para a economia doméstica e corporativa? Em entrevista nesta segunda-feira (12), o comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Gustavo Medina - 12-12-22.mp3
Luiz Gustavo Medina está em Vitória para participar do evento de lançamento do Anuário Espírito Santo 2022, que acontecerá no cerimonial Oásis, em Vitória, com o painel “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”. 

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