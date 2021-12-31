O que esperar de 2022? As previsões dos astros, tarô e búzios

As previsões para ano que se inicia! A astrologia prevê um primeiro semestre muito positivo para quem é do signo de Peixes. E um ano em que as pessoas de Escorpião precisam estar muito atentas e agir com calma, porque a "paciência será testada ao limite". As afirmações são do astrólogo Glaucio Costhae. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele também explicou como é a interpretação do tarô. O babalorixá Pai Paulo de Oxalá também explicou que a técnica de leitura de búzios é "um segredo" e que o ano de 2022 será marcado pelo dinamismo. Ouça as entrevistas completas!