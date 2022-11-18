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Novo Governo

O que esperar da economia em 2023? Mansueto Almeida analisa cenário

Ouça entrevista com o ex-secretário do Tesouro Nacional e hoje economista-chefe do BTG Pactual

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 nov 2022 às 12:18
O economista Mansueto Almeida
O economista Mansueto Almeida Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
O cenário econômico para o Brasil em 2023. A equipe do governo eleito foi ao Congresso nesta quarta-feira (16) entregar uma sugestão de texto para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A proposta vai possibilitar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 a partir de janeiro. A PEC da Transição é uma alternativa elaborada pelo novo governo para tirar os gastos com o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) da regra do teto de gastos. Do contrário, o pagamento seria de R$ 405 a partir de janeiro, conforme consta no Orçamento entregue pelo governo Jair Bolsonaro. O texto prevê também que fique fora do teto o pagamento de R$ 150 para crianças de até 6 anos nas famílias que recebem o benefício. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-secretário do Tesouro Nacional e hoje economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, fala do que esperar da economia brasileira para o próximos anos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Mansueto Almeida - 18-11-22.mp3
Mansueto Almeida é um dos convidados do Encontro de Líderes promovido pela Rede Gazeta, em evento que reúne lideranças dos meios empresarial e político, nesta sexta e sábado, dias 18 e 19 de novembro, no Pedra Azul Summit. A programação está dividida com foco nos assuntos de política no primeiro dia (sexta-feira), com a participação da jornalista Natuza Nery e do cientista político Jairo Nicolau, além da tradicional realização do Fim de Expediente, da Rede CBN. Já no sábado, os debates englobam economia, com os economistas Mansueto Almeida, Ana Paula Vêscovi e Paulo Hartung; e ESG, com o professor Pedro Lins e o diretor da Globo Manuel Belmar. 

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