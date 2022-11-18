O que esperar da economia em 2023? Mansueto Almeida analisa cenário

O cenário econômico para o Brasil em 2023. A equipe do governo eleito foi ao Congresso nesta quarta-feira (16) entregar uma sugestão de texto para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A proposta vai possibilitar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 a partir de janeiro. A PEC da Transição é uma alternativa elaborada pelo novo governo para tirar os gastos com o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) da regra do teto de gastos. Do contrário, o pagamento seria de R$ 405 a partir de janeiro, conforme consta no Orçamento entregue pelo governo Jair Bolsonaro. O texto prevê também que fique fora do teto o pagamento de R$ 150 para crianças de até 6 anos nas famílias que recebem o benefício. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-secretário do Tesouro Nacional e hoje economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, fala do que esperar da economia brasileira para o próximos anos. Ouça a conversa completa!