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ELEIÇÕES 2018

O que eleitores e candidatos não podem fazer no dia da eleição

Ouça as orientações do juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Aldary Nunes Júnior

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 12:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 set 2018 às 12:55
A treze dias das eleições gerais, eleitores e candidatos devem estar atentos às proibições para o 7 de Outubro. Na corrida contra o tempo, as campanhas tendem a se intensificar, mas é importante lembrar que carreatas, caminhadas e passeatas, assim como distribuição de material gráfico podem ocorrer até às 22 horas do sábado que antecede o pleito. 
No dia da eleição em 1º Turno, pelo menos 5,7 mil policiais militares, 300 policiais civis, além da Polícia Federal estarão atuando na segurança, espalhados pelos 78 municípios capixabas. Em entrevista ao CBN Vitória, o juiz titular do TRE-ES e presidente do Colégio dos Dirigentes das Escolas Judiciárias, Aldary Nunes Junior, esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre o tema. Acompanhe
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aldary Nunes Junior - 24-09-18

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