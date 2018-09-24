O que eleitores e candidatos não podem fazer no dia da eleição

A treze dias das eleições gerais, eleitores e candidatos devem estar atentos às proibições para o 7 de Outubro. Na corrida contra o tempo, as campanhas tendem a se intensificar, mas é importante lembrar que carreatas, caminhadas e passeatas, assim como distribuição de material gráfico podem ocorrer até às 22 horas do sábado que antecede o pleito.