O que é uma convulsão? Médica esclarece dúvidas!

Enquanto participava da prova do líder no programa "Big Brother Brasil 26", o ator Henri Castelli sofreu uma convulsão e, depois de receber atendimento em um hospital e voltar para casa, precisou ser afastado do programa de novo, por conta de um novo mal-estar. Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, o neurologista Bruno Castelo Branco responsável por atender o ator, detalhou o que aconteceu. "Ele teve uma crise convulsiva, uma descarga elétrica muito forte no cérebro, que praticamente desliga o cérebro momentaneamente. Normalmente a pessoa tem como se fosse um desmaio, ela cai e começa a ter espasmos musculares". Apesar da gravidade dos sintomas, o ator não tem diagnóstico de epilepsia. Exames de sangue e neuroimagem não apontaram qualquer alteração. As estatísticas apontam que cerca de 10% das pessoas no mundo terão uma convulsão em algum momento da vida, explicou o neurologista Bruno Castelo Branco. Em entrevista à CBN Vitória, a médica neurologista do Hospital Estadual Central, Mariana Lacerda Reis Grenfell, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!