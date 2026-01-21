Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

O que é uma convulsão? Médica esclarece dúvidas!

Acompanhe a médica neurologista do Hospital Estadual Central, Mariana Lacerda Reis Grenfell

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 11:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 jan 2026 às 11:28
Ocorrências neurológicas podem surgir de forma inesperada, inclusive em quem nunca teve sintomas (Imagem: Kanr2425 | Shutterstock)
Ocorrências neurológicas podem surgir de forma inesperada, inclusive em quem nunca teve sintomas Crédito: Imagem: Kanr2425 | Shutterstock
Enquanto participava da prova do líder no programa "Big Brother Brasil 26", o ator Henri Castelli sofreu uma convulsão e, depois de receber atendimento em um hospital e voltar para casa, precisou ser afastado do programa de novo, por conta de um novo mal-estar. Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, o neurologista Bruno Castelo Branco responsável por atender o ator, detalhou o que aconteceu. "Ele teve uma crise convulsiva, uma descarga elétrica muito forte no cérebro, que praticamente desliga o cérebro momentaneamente. Normalmente a pessoa tem como se fosse um desmaio, ela cai e começa a ter espasmos musculares". Apesar da gravidade dos sintomas, o ator não tem diagnóstico de epilepsia. Exames de sangue e neuroimagem não apontaram qualquer alteração. As estatísticas apontam que cerca de 10% das pessoas no mundo terão uma convulsão em algum momento da vida, explicou o neurologista Bruno Castelo Branco. Em entrevista à CBN Vitória, a médica neurologista do Hospital Estadual Central, Mariana Lacerda Reis Grenfell, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Mariana Lacerda Reis Grenfell - 21-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados