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O que é um eclipse solar e os riscos de admirá-lo a olho nu

O diretor do Cosmo e professor da Ufes, Júlio Fabris, explica como o fenômeno ocorre

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2023 às 11:35
Eclipse solar anular
Eclipse solar anular Crédito: Divulgação
Neste sábado (14), moradores de alguns Estados do Brasil poderão contemplar um eclipse anular do Sol, um fenômeno que só ocorre a cada 10 anos. O Espírito Santo, infelizmente, não está na lista de locais onde é possível observar o “anel de fogo” em plenitude a olho nu. Pensando em ajudar entusiastas da astronomia a viverem essa experiência, o Núcleo de Astrofísica e Cosmologia da Ufes (Cosmo) disponibilizará equipamentos que vão auxiliar a população a admirar o eclipse de forma gratuita. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Cosmo, Júlio Fabris explica como o eclipse solar ocorre e detalha como será o evento de observação do fenômeno. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - JULIO FABRES - 28.06s - 14-10-23
Importante: Para ver esse fenômeno com segurança, é preciso usar filtros ou óculos especiais. Sem proteção, há risco de cegueira.

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