O que é um eclipse solar e os riscos de admirá-lo a olho nu

Neste sábado (14), moradores de alguns Estados do Brasil poderão contemplar um eclipse anular do Sol, um fenômeno que só ocorre a cada 10 anos. O Espírito Santo, infelizmente, não está na lista de locais onde é possível observar o “anel de fogo” em plenitude a olho nu. Pensando em ajudar entusiastas da astronomia a viverem essa experiência, o Núcleo de Astrofísica e Cosmologia da Ufes (Cosmo) disponibilizará equipamentos que vão auxiliar a população a admirar o eclipse de forma gratuita. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Cosmo, Júlio Fabris explica como o eclipse solar ocorre e detalha como será o evento de observação do fenômeno. Ouça a conversa completa!