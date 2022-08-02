O que é TDAH? Entenda o transtorno que atinge crianças e adultos

Déficit de atenção e hiperatividade não são fáceis de diagnosticar, mas podem afetar muito o desenvolvimento de uma criança e causar danos, inclusive, na vida adulta. Na semana de alerta para o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a psicóloga e neuropsicóloga Ariadne Dettman Alves, explicou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como identificar o transtorno e como ele se manifesta, além do tratamento. Ouça a conversa completa!