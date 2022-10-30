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Eleições 2022 - 2º Turno

O que é ser de direita, esquerda ou centro na política?

Saiba qual é a diferença entre essas posições políticas e o que elas representam no ambiente partidária

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 out 2022 às 12:18
Título de eleitor; eleições
Título de eleitor; eleições Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Direita, esquerda ou centro? Quando o assunto envolve política e eleições, essas termos rodeiam as conversas. Mas, afinal, você sabe qual é a diferença entre essas posições políticas e o que elas representam no ambiente partidária? Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político Sérgio Praça, professor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Sergio Praça - 10.21s - 30-10-22

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