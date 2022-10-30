O que é ser de direita, esquerda ou centro na política?

Direita, esquerda ou centro? Quando o assunto envolve política e eleições, essas termos rodeiam as conversas. Mas, afinal, você sabe qual é a diferença entre essas posições políticas e o que elas representam no ambiente partidária? Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político Sérgio Praça, professor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!