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O que é "rolezinho" de moto e quando configura crime?

Ouça entrevista com o delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Maurício Gonçalves

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2024 às 11:37
'Operação Rolezinho': 28 motocicletas são apreendidas em Vila Velha
'Operação Rolezinho': 28 motocicletas são apreendidas em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV
Caracterizados pelas manobras arriscadas e pelo ronco de motores, os famosos "rolezinhos", como são chamados os encontros barulhentos de alguns motociclistas, têm dado dor de cabeça a moradores da Grande Vitória. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram grupos de motoristas passando por vias públicas no período da noite. Para explicar o que é esse ato e detalhar em quais casos esse tipo de conduta é considerada um crime, o delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), Maurício Gonçalves, conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Maurício Gonçalves -21-08-24.mp3

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