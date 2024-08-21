O que é "rolezinho" de moto e quando configura crime?

Caracterizados pelas manobras arriscadas e pelo ronco de motores, os famosos "rolezinhos", como são chamados os encontros barulhentos de alguns motociclistas, têm dado dor de cabeça a moradores da Grande Vitória. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram grupos de motoristas passando por vias públicas no período da noite. Para explicar o que é esse ato e detalhar em quais casos esse tipo de conduta é considerada um crime, o delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), Maurício Gonçalves, conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!