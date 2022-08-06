O que é o metaverso? Descubra como este conceito vai revolucionar nossas vidas

O mundo físico e digital sem fronteiras! Nos últimos tempos, quando o assunto é tecnologia e inovação, muito se fala sobre o chamado conceito de metaverso. Mas, na prática, você sabe o que é ele representa e como vai impactar na nossa vida, na internet e nos negócios? Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Inovação e Produto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Luiz Felipe Sardinha, fala sobre o assunto. E tem mais: o especialista explica quais tipos de aplicações poderão utilizar o metaverso. As experiências vão de games, passando por canais de vendas de produtos, lojas físicas e salas de aula. Ficou curioso? Ouça a conversa completa!