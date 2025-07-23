O que é mito e verdade sobre o câncer? Especialista explica!

Alimentos ultra processados podem causar câncer? Celular, micro-ondas e airfryer emitem radiação que contribui para o desenvolvimento da doença? E como as canetas emagrecedoras podem ser aliadas da saúde? A religiosidade pode ser benéfica? Enquanto alguns hábitos de vida são considerados fatores de risco para o surgimento de carcinomas, outros podem desempenhar um papel crucial na diminuição dos riscos. Em entrevista à CBN Vitória, a médica oncologista clínica Kitia Perciano esclarece alguns mitos que envolvem a doença e explica como os hábitos de vida são determinantes para a saúde. Ouça a conversa completa!