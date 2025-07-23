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Saúde

O que é mito e verdade sobre o câncer? Especialista explica!

Ouça entrevista com a médica oncologista clínica Kitia Perciano

Publicado em 23 de Julho de 2025 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jul 2025 às 11:22
Célula, câncer
Célula, câncer Crédito: iStock
Alimentos ultra processados podem causar câncer? Celular, micro-ondas e airfryer emitem radiação que contribui para o desenvolvimento da doença? E como as canetas emagrecedoras podem ser aliadas da saúde? A religiosidade pode ser benéfica? Enquanto alguns hábitos de vida são considerados fatores de risco para o surgimento de carcinomas, outros podem desempenhar um papel crucial na diminuição dos riscos. Em entrevista à CBN Vitória, a médica oncologista clínica Kitia Perciano esclarece alguns mitos que envolvem a doença e explica como os hábitos de vida são determinantes para a saúde. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - KITIA PERCIANO - 23-07-25
Informações: "Isso Causa Câncer, Aquilo Evita", de autoria da médica oncologista clínica Kitia Perciano desmistifica o câncer de forma acessível e embasada. Lançamento nesta quarat-feira, 23 de julho, a partir das 17h, no auditório da Associação Médica do Espírito Santo, em Vitória. O livro já está a venda nas principais livrarias. 

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