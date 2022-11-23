Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • O que é misofonia? Especialista explica por que alguns "odeiam" determinados sons
Síndrome da Sensibilidade Seletiva a Sons

O que é misofonia? Especialista explica por que alguns "odeiam" determinados sons

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a psicóloga e psicanalista, Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva, fala sobre o tema

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 17:47

Publicado em 

23 nov 2022 às 17:47
Misofonia
Misofonia Crédito: Shutterstock
A misofonia é uma condição na qual a pessoa reage de forma intensa e negativa a pequenos sons que a maior parte das pessoas não repara ou não dá significado, como o som de mastigar, de tossir ou de simplesmente limpar a garganta, por exemplo. Esses sons podem deixar a pessoa se sentindo muito desconfortável, com ansiedade e com vontade de abandonar quem está produzindo o som, mesmo que seja durante atividades normais do dia a dia. Embora a pessoa consiga reconhecer que tem algum tipo de repulsa a esses sons, normalmente não consegue evitar se sentir assim, o que faz com que a síndrome tenha semelhanças a uma fobia. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a psicóloga e psicanalista, Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva, fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - BIANCA MARTINS - 23-11-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados