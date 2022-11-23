O que é misofonia? Especialista explica por que alguns "odeiam" determinados sons

A misofonia é uma condição na qual a pessoa reage de forma intensa e negativa a pequenos sons que a maior parte das pessoas não repara ou não dá significado, como o som de mastigar, de tossir ou de simplesmente limpar a garganta, por exemplo. Esses sons podem deixar a pessoa se sentindo muito desconfortável, com ansiedade e com vontade de abandonar quem está produzindo o som, mesmo que seja durante atividades normais do dia a dia. Embora a pessoa consiga reconhecer que tem algum tipo de repulsa a esses sons, normalmente não consegue evitar se sentir assim, o que faz com que a síndrome tenha semelhanças a uma fobia. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a psicóloga e psicanalista, Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva, fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!