O que é fibrose cística e qual a importância da vacinação contra a covid?

Fibrose cística atinge pulmões Crédito: Freepik

23 adolescentes, com mais de 12 anos de idade, diagnosticados com fibrose cística, passarão a ter o direito de se imunizar contra a covid-19 no Espírito Santo. Serão os primeiros com mais de 12 anos contemplados no rol de prioridades da lista de imunização. Em abril, o governo do Estado já havia anunciado que a doença estava incluída na lista de comorbidades apontadas no Plano Nacional de Imunização (PNI). À época, poderiam ser imunizadas as pessoas de 18 a 59 anos. Mas o que é fibrose cística e por que é tão importante que estas pessoas sejam imunizadas logo? A fibrose cística é uma doença hereditária e crônica, que causa acúmulo de secreção nos pulmões, pâncreas e no sistema digestivo. Entre os principais sintomas estão tosse, diarreia com gordura, falta de ar, perda de peso e pneumonia. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista Daniele Torres, membro da Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo e coordenadora do Centro de Referência de Fibrose Cística do Espírito Santo - Adulto, fala mais sobre a doença.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniele Torres - 19-07-21.mp3

O que é a Fibrose Cística?

Também chamada de Doença do Beijo Salgado ou Mucoviscidose, a Fibrose Cística é uma doença genética, rara e ainda sem cura, que faz com que toda a secreção do organismo fique mais espessa do que o normal, dificultando a sua eliminação.

Apesar de rara, no Brasil, a Fibrose Cística é uma das doenças raras mais comuns, atingindo 1 a cada 10 mil nascidos vivos no país. Por se tratar de uma doença genética, a pessoa já nasce com ela, ou seja, não é possível “pegar” ou “transmitir” Fibrose Cística ao longo da vida.

Outra característica importante da Fibrose Cística é o fato de ser uma doença recessiva. Isso significa que a pessoa precisa herdar um gene recessivo do pai e um da mãe, obrigatoriamente, para ter a doença. Além disso, é uma patologia autossômica, atingindo homens e mulheres na mesma proporção.

Quais os principais sintomas da Fibrose Cística?

As manifestações clínicas da Fibrose Cística são causadas pela disfunção de uma proteína chamada condutor transmembranar de fibrose cística (CFTR). É importante ter em mente que os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas no geral, os principais sinais apresentados por quem tem a doença são:

Dificuldade para ganhar peso e estatura

Tosse crônica

Diarreia

Pneumonia de repetição

Pólipos nasais

Suor mais salgado que o normal

Como é feito o diagnóstico da Fibrose Cística?

A triagem da Fibrose Cística começa logo nos primeiros dias de vida do bebê com a realização do Teste do Pezinho. Esse exame faz parte do Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, é obrigatório e gratuito para todos os recém-nascidos brasileiros e deve ser realizado entre o 3º e 7º dia de vida do bebê.

Após essa triagem, o Teste do Suor deve ser realizado para confirmar ou descartar o diagnóstico. Considerado como exame padrão ouro para o diagnóstico da Fibrose Cística, o Teste do Suor é simples, indolor, não invasivo e fundamental para o diagnóstico precoce e seguro da doença. Clique aqui e confira os principais locais no Brasil que realizam o Teste do Suor.

Além do Teste do Suor, exames genéticos também podem ser realizados para alcançar o diagnóstico da Fibrose Cística.

Qual o tratamento para a Fibrose Cística?

A Fibrose Cística ainda não tem cura, mas tem tratamento! De maneira geral, as principais etapas que envolvem o tratamento para a doença são: fisioterapia respiratória; prática de atividades físicas; dieta hipercalórica e hiperprotéica; inalação com mucolíticos e antibióticos; uso de medicamentos, como antibióticos, enzimas pancreáticas, polivitamínicos, suplementos nutricionais, entre outros.

A adesão ao tratamento da pessoa diagnosticada com a doença é fundamental para que ela tenha mais saúde e qualidade de vida, mas é importante ressaltar que, quando o assunto é tratamento para a Fibrose Cística, cada caso é um caso e os procedimentos indicados para um indivíduo com a doença não necessariamente farão parte da rotina de todas as pessoas com a patologia.