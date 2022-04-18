O que é energia solar e como o sistema pode reduzir a conta de luz?

Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico Crédito: Pexels

Com condições mais favoráveis de geração de energia e sem custo adicional da conta de luz, começou a valer desde o último sábado (16) a bandeira tarifária verde. Já a bandeira de escassez hídrica, que vigorou desde setembro de ano passado, com taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 quilowatt-hora consumidos, deixa de ser cobrada. Mesmo em meio a esse cenário positivo, um ponto que chama a atenção para o consumidor é a possibilidade de se tornar produtor de energia. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Vitor Romero, fala sobre o tema.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor Romero - 18-04-22

A energia solar costuma ser a opção mais viável, uma vez que é possível adaptar imóveis já existentes para receber as placas fotovoltaicas responsáveis pela captação da luz. A produção total realizada no Estado alcança 149,8 quilowatts (kW), segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para fins de comparação, em 2021, o parque de energia solar do país chegou a 10 gigawatts (GW). Ou seja, o Espírito Santo é responsável por algo em torno de 1,5% desse total.