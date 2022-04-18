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Economia

O que é energia solar e como o sistema pode reduzir a conta de luz?

Quem explica é o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Vitor Romero

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:46
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico Crédito: Pexels
Com condições mais favoráveis de geração de energia e sem custo adicional da conta de luz, começou a valer desde o último sábado (16) a bandeira tarifária verde. Já a bandeira de escassez hídrica, que vigorou desde setembro de ano passado, com taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 quilowatt-hora consumidos, deixa de ser cobrada. Mesmo em meio a esse cenário positivo, um ponto que chama a atenção para o consumidor é a possibilidade de se tornar produtor de energia. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Vitor Romero, fala sobre o tema. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor Romero - 18-04-22
A energia solar costuma ser a opção mais viável, uma vez que é possível adaptar imóveis já existentes para receber as placas fotovoltaicas responsáveis pela captação da luz. A produção total realizada no Estado alcança 149,8 quilowatts (kW), segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para fins de comparação, em 2021, o parque de energia solar do país chegou a 10 gigawatts (GW). Ou seja, o Espírito Santo é responsável por algo em torno de 1,5% desse total.
Para o coordenador estadual, o estado desponta como um importante centro de desenvolvimento da energia solar. “A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de desenvolvimento sustentável, econômico e social para os capixabas, com geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, analisa. O Espírito Santo atingiu, no último ano, 8.398 conexões operacionais de energia solar em telhados e pequenos terrenos, espalhadas por 78 municípios, de acordo com dados da Associação. Atualmente, são cerca de 9.551 consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz e maior autonomia e segurança elétrica.

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