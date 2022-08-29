Democracia Crédito: Pixabay

Democracia: que história é essa? A CBN estreia nesta segunda-feira (29) uma série especial sobre o sistema democrático, que garante a livre escolha de governantes pelos cidadãos, através de eleições. O que é democracia, afinal? Como surgiu, os avanços e seus desafios. Ouça aqui na CBN, todas as segundas, a partir das 11 horas, com a participação do historiador Rafael Simões.

Neste primeiro episódio, o historiador Rafael Simões nos leva a uma viagem no tempo por meio do seguinte questionamento: o que é democracia, afinal? Em destaque, uma discussão sobre a etimologia da palavra, seus sentidos, interpretações e as instituições (variadas) que lhe acompanham ao longo do tempo.

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No segundo episódio, Rafael Simões nos leva a uma viagem no tempo quando se começa a falar de sistema democrático e espírito coletivo.

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No terceiro episódio, o comentarista fala sobre o fim da "democracia" na Grécia e em Roma e o surgimento de novas experiências participativas.

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No quarto episódio, Rafael Simões fala do absolutismo à construção do liberalismo: a democracia entre os século XV e XIX.

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No quinto episódio, Rafael Simões fala das aventuras das lutas democráticas: do século XIX ao início do século XX.

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No sexto episódio, o historiador fala sobre a democracia no século XX: do pós-guerra até o ano 2000. Suas conquistas e dificuldades.

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No sétimo episódio, Rafael Simões fala do presente recente da democracia: do início dos anos 1990 a 2008.

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No oitavo episódio, o tema em destaque é a crise da democracia!

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No nono episódio, o tema em destaque: é possível reinventar a democracia?

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No décimo episódio, o último desta série, a necessidade de se falar de uma nova institucionalidade da democracia brasileira.