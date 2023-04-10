O que é corrupção? Acompanhe o primeiro episódio da nova série especial

Corrupção: Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória

Corrupção, que história é essa? Compreender e agir sobre o fenômeno da corrupção demanda conhecer sua ocorrência ao longo da história e suas principais formas de manifestação. Isso exige, assim, um entendimento sobre o que é, ou seja, o conceito, de corrupção. Assim, ao longo da série de 10 episódios, que começa nesta segunda-feira (10), vamos explorar o conceito de corrupção, quais as razões que justificam a ampliação da percepção política e social do fenômeno, suas principais ocorrências ao longo da história do mundo e do Brasil, apontando análises de estudiosos sobre o tema, e, ao final, discutindo as principais estratégias de combate.

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A partir desta segunda-feira (10), o "Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões, se debruça sobre o tema corrupção! "Uma dificuldade que temos para abordar o problema da corrupção, ou até mesmo de um ato de corrupção, é a falta de consenso entre os estudiosos das ciências sociais e humanas sobre a sua definição conceitual. O que é corrupção? Como pode um comportamento ser denominado de corrupto? Quais são suas causas fundamentais? Quais suas principais consequências? E os mecanismos de controle, quais são e como devem funcionar?"

Aqui, podemos desde já, colocar a necessidade de uma abordagem que leve em conta as especificidades das sociedades e de seus tempos históricos para uma discussão que possa ser frutífera no sentido de localizar e compreender o fenômeno da corrupção. Destaque-se que a imprecisão do conceito, ou, no mais das vezes, da utilização do termo, também dificulta a sua mensuração. Privada ou pública, grande ou pequena, pelos padrões legais ou morais, as fontes para a definição do fato corruptivo, são alguns elementos que impactam nesse quesito, para além da sua secretude.

Como destaca o matemático Cláudio Weber Abramo, "se a corrupção é importante economicamente, então se torna importante medi-la. Mas isso traz de imediato um problema intransponível. Como os atos de corrupção são secretos, e como a parcela detectada nada informa sobre o volume agregado das transações ilícitas, medidas diretas estão fora de questão. As medidas indiretas dominam o terreno. A questão é saber qual é o conteúdo informativo dessas mensurações”.

São quatro maiores problemas para essa a busca de uma boa definição de corrupção. Um primeiro conjunto de dificuldades diz respeito a limitar a ocorrência da corrupção quando agentes públicos violam a lei e/ou descumprem seus deveres normais, a questão que surge é que os diferentes países estabelecem diferentes normas relativas às ações permitidas ou não por parte dos ocupantes de cargos ou funções públicas, esse mesmo tipo de embaraço ocorre quando se define corrupção como abuso de poder por parte dos servidores públicos.

No que diz respeito às limitações quando se busca identificar a corrupção no âmbito privado, via de regra denominada fraude, existem dificuldades sobre como devem ser notadas as diferentes políticas de preços e vendas adotadas pelas diferentes empresas, cuidando-se para não confundir corrupção com simples roubo. Uma última questão apontada, nesse conjunto de complexidades para se conseguir uma definição para o termo, está em buscar os valores da opinião pública. Sendo assim, aqui temos duas questões, por um lado esses valores podem variar a partir de situações que ocorram num dado momento, criando uma nova situação política não prevista pela legislação, por outro lado nem tudo que as leis eventualmente definem como corrupção é assim considerado pelos cidadãos.

Em grego corrupção é diafthorá. Os gregos trouxeram a ideia de corrupção do mundo físico para o mundo social. Segundo eles, todos os corpos vivos nascem, crescem, se desenvolvem, atingem seu ápice, e, então, começam um processo de degeneração até a sua morte. Sendo a sociedade um corpo vivo, também ela poderia nascer, crescer, atingir seu ápice e começar a sua degeneração até sua morte. Foi com essas preocupações em mente que inúmeros filósofos gregos, tais como Sócrates, Platão e Aristóteles pensaram e escreveram, entre outras coisas, sobre os regimes políticos e a organização da cidade.

A palavra corrupção vem do latim corruptione, que denota decomposição, putrefação, desmoralização, depravação e perversão. Envolve uma série de atos sociais, criminalizados ou não, tais como: a concussão, o suborno, a extorsão, o peculato, a fraude, a prevaricação, o nepotismo, o patrimonialismo, entre outros.

A corrupção é um comportamento desviante, da norma em vigor ou percebida como tal, com o intuito de ganho privado às custas do público, sendo ele monetário ou tendo outras formas, como uma promoção no emprego, uma ordem qualquer de que se necessitava ou algo do gênero. Esse ganho privado pode ser pessoal, familiar ou para um grupo político ou de outra natureza privada.

Mas o nosso objetivo aqui, nessas séries que temos realizado desde o ano passado, é sempre jogar um pouco de luz e compreensão sobre fenômenos políticos, sociais e econômicos, que fazem parte das nossas vidas.

Aqui, para as nossas discussões, iremos adotar de forma geral a ideia de corrupção, com todas as dificuldades que isso acarreta, como o “ganho de uma vantagem indevida que causa prejuízo a outra pessoa”, quando estivermos falando de corrupção especificamente no setor público, que será na maioria dos casos, em que pese não serem os únicos, adotaremos uma variação dessa definição, a saber: a prática do uso do poder do cargo público para a obtenção de ganho privado, à margem das leis e regulamentação em vigor. O comportamento de agentes públicos que fogem das normas aceitáveis para atingir fins privados. O mau uso do poder político para benefícios privados. A venda, por parte dos funcionários públicos, de propriedade do governo tendo em vista ganhos pessoais.

Ainda importante destacar, pensando lá nos gregos e romanos, que podemos definir uma instituição como corrupta, ou ao menos como corrompida, quando ela não cumpre aquelas funções para as quais existe, está destinada.