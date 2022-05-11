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Saúde

O que é a "hepatite misteriosa" que atinge crianças e possui dois casos suspeitos no ES

Quem explica é o médico pediatra infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2022 às 10:39
Criança doente
Criança doente Crédito: Freepik
O Espírito Santo está investigando dois casos suspeitos da "hepatite misteriosa" aguda. No Brasil, são pelo menos 16 casos em investigação. De causa desconhecida, a doença tem se mostrado muito severa em crianças, e, em 10% dos casos, exigiu transplante de fígado. O público infantil afetado incluiu desde crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos. A princípio, a "hepatite misteriosa" apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E). Quem traz os detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o médico pediatra infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 
Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Kfouri - 11-05-22
Uma criança infectada com hepatite costuma apresentar febre, vômito, diarreia, perda de apetite, náusea, dor de cabeça e incômodos musculares, explica o médico. Outro sinal característico da doença é a icterícia (olhos e peles amarelos). Algumas crianças podem ter urina mais escura ou fezes pálidas ou cor de barro. Vale a pena destacar ainda as fortes dores abdominais, além de sangramentos causados por problemas de coagulação. Até agora, no caso da hepatite "misteriosa", os sintomas demonstraram ser parecidos. A única diferença é a forma rápida com que os casos evoluem, inclusive levando à necessidade de transplante do fígado.
Para evitar a contaminação pela doença, seja a "misteriosa" ou de A a E, Kfouri orienta que os pais devem ficar atentos à carteirinha vacinal dos pequenos. Além disso, é importante sempre lavar bem os alimentos, chupetas, mamadeiras, entre outros; e levar os pequenos para o acompanhamento médico periodicamente. Também é importante instruir as crianças quanto ao cuidado de higienizar as mãos e evitar tocar o rosto e a boca na medida do possível.
O que diz a SESA
A Secretaria da Saúde segue monitorando somente dois casos em investigação para hepatite de causa ainda não definida. Desde a semana passada a Vigilância Estadual encaminhou aos municípios a orientação de notificação imediata aos casos prováveis, tanto pela rede pública, quanto pela rede privada. Em caso de suspeita, as notificações devem ser feitas no sistema e-SUS Vigilância em Saúde (e-SUS VS) e no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/ES).

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