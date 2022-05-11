O que é a "hepatite misteriosa" que atinge crianças e possui dois casos suspeitos no ES

Criança doente Crédito: Freepik

O Espírito Santo está investigando dois casos suspeitos da "hepatite misteriosa" aguda. No Brasil, são pelo menos 16 casos em investigação. De causa desconhecida, a doença tem se mostrado muito severa em crianças, e, em 10% dos casos, exigiu transplante de fígado. O público infantil afetado incluiu desde crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos. A princípio, a "hepatite misteriosa" apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E). Quem traz os detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o médico pediatra infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Kfouri - 11-05-22

Uma criança infectada com hepatite costuma apresentar febre, vômito, diarreia, perda de apetite, náusea, dor de cabeça e incômodos musculares, explica o médico. Outro sinal característico da doença é a icterícia (olhos e peles amarelos). Algumas crianças podem ter urina mais escura ou fezes pálidas ou cor de barro. Vale a pena destacar ainda as fortes dores abdominais, além de sangramentos causados por problemas de coagulação. Até agora, no caso da hepatite "misteriosa", os sintomas demonstraram ser parecidos. A única diferença é a forma rápida com que os casos evoluem, inclusive levando à necessidade de transplante do fígado.

Para evitar a contaminação pela doença, seja a "misteriosa" ou de A a E, Kfouri orienta que os pais devem ficar atentos à carteirinha vacinal dos pequenos. Além disso, é importante sempre lavar bem os alimentos, chupetas, mamadeiras, entre outros; e levar os pequenos para o acompanhamento médico periodicamente. Também é importante instruir as crianças quanto ao cuidado de higienizar as mãos e evitar tocar o rosto e a boca na medida do possível.

O que diz a SESA