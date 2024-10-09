O que dizem os vereadores mais votados de Vitória, Vila Velha e Serra

Assim que a apuração dos votos no Espírito Santo foi finalizada já era possível apontar os vereadores mais votados nas cidades capixabas. Na capital, Karla Coser (PT) recebeu 7.256 votos, sendo a única mulher na lista dos candidatos com maior volume de votos. Em Vila Velha, o vereador mais votado foi o ex-deputado estadual Doutor Hércules (PP). Já na Serra, o candidato mais bem votado foi Saulinho da Academia (PDT), com 8.241 votos. Ouça as conversas completas e conheça os eleitos!
Karla Coser (PT) - Vitória
- Reeleita, Karla Coser foi a campeã de votos na capital do Espírito Santo. Ao todo, os 7.256 tornaram a petista a única mulher a ocupar a lista de candidatos com maior número de votos do ES. Será o seu segundo mandato na Câmara Municipal de Vitória. Atualmente, ela é a única mulher na atual legislatura. A partir de 2025, Ana Paula Rocha (PSOL) e Mara Maroca (Progressistas) também assumirão cadeiras. Algumas de suas propostas são a reabertura do Restaurante Popular e mais investimento no carnaval de rua de Vitória.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Karla Coser - 09-10-24.mp3
Doutor Hércules (PP) - Vila Velha
- Com 7.275 votos, Hércules Silveira - o Doutor Hércules - foi eleito vereador em Vila Velha. Além de adquirir o título de candidato com maior acumulado de votos na cidade canela verde, o ex-deputado estadual também foi eleito o vereador mais velho do Estado. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Doutor Hércules possui 85 anos. Foi vereador de Cachoeiro de Itapemirim em 1970 e já ocupou a Câmara Municipal de Vila Velha em cinco mandatos. Seu foco é garantir acesso a serviços de saúde.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Doutor Hércules - 09-10-24.mp3
Saulinho da Academia (PDT) - Serra
- Morador de Vista da Serra, em Serra Sede, Saulinho da Academia vai para o seu segundo mandato como vereador da Serra. Presidente da Câmara Municipal da Serra, é comerciante e defende pautas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência. Foi o responsável pela implantação do Procon dentro da Câmara Municipal. Seu foco são novas políticas de inclusão. Foi o vereador mais votado da história da Serra, com 8.241 votos.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Saulinho da Academia - 09-10-24.mp3