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MORTES NO TRÂNSITO

O que diz a lei sobre dirigir embriagado, alta velocidade e "racha"

Ouça a análise do advogado criminalista Raphael Câmara

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mai 2019 às 12:14
A Polícia Civil autuou em flagrante, nesta quarta-feira (22), o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos pelos crimes de homicídio doloso com dolo eventual e embriaguez. Eles foram responsáveis pelo acidente na Terceira Ponte que resultou na morte dos jovens Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos e a namorada dele, Brunielly Oliveira, de 17 anos, que estavam na moto atingida pelos dois veículos.
Nesta quinta-feira (23), em entrevista ao CBN Vitória, o advogado criminalista Raphael Câmara, explicou o que pode acontecer com os envolvidos diante do quadro: consumo de bebida alcoólica, alta velocidade e disputa automobilística.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Raphael Câmara - 23-05-19
A polícia aponta que os motoristas Ivomar e Oswaldo estavam praticando um racha — prática ilícita também chamada popularmente de "pega". Os condutores dos carros se recusaram a fazer exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue, urina e o exame clínico com um médico do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. O delegado responsável pelo inquérito, Ney Fanfa Ribas Neto, entendeu que os dois não tinham a intenção de cometer os homicídios, mas assumiram o risco de produzir o acidente ao dirigirem após consumirem bebida alcoólica.
RECUSA É INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA
A recusa ao teste do bafômetro é considerada uma infração gravíssima. O motorista recebe as mesmas punições administrativas do motorista embriagado que aceita fazer o teste. Ele é multado em R$ 2.934,70, tem a carteira de habilitação apreendida e o direito de dirigir fica suspenso por um ano.
 

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