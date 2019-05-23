O que diz a lei sobre dirigir embriagado, alta velocidade e "racha"

A Polícia Civil autuou em flagrante, nesta quarta-feira (22), o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos pelos crimes de homicídio doloso com dolo eventual e embriaguez. Eles foram responsáveis pelo acidente na Terceira Ponte que resultou na morte dos jovens Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos e a namorada dele, Brunielly Oliveira, de 17 anos, que estavam na moto atingida pelos dois veículos.

Nesta quinta-feira (23), em entrevista ao CBN Vitória, o advogado criminalista Raphael Câmara, explicou o que pode acontecer com os envolvidos diante do quadro: consumo de bebida alcoólica, alta velocidade e disputa automobilística.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Raphael Câmara - 23-05-19

A polícia aponta que os motoristas Ivomar e Oswaldo estavam praticando um racha — prática ilícita também chamada popularmente de "pega". Os condutores dos carros se recusaram a fazer exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue, urina e o exame clínico com um médico do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. O delegado responsável pelo inquérito, Ney Fanfa Ribas Neto, entendeu que os dois não tinham a intenção de cometer os homicídios, mas assumiram o risco de produzir o acidente ao dirigirem após consumirem bebida alcoólica.

RECUSA É INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA