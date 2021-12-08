O que diferencia uma cerveja 'comum' de uma artesanal

O Espírito Santo já possui mais de 50 cervejarias artesanais. É o que aponta o técnico cervejeiro Fábio Anselmo, certificado pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou a diferença entre uma cerveja comum, encontrada facilmente em supermercados e bares, e uma artesanal, que é reconhecida por uma ingredientes de melhor qualidade e ser puro malte. ele também apresentou os principais tipos de cerveja, que são divididas em dois grandes grupos - lager e ale - e deu dicas de harmonização. Ouça: