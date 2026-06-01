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Saúde e Nutrição

O que comer e evitar: alimentação para quem tem gastrite e refluxo!

Quem explica é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 11:40

Publicado em 

01 jun 2026 às 11:40
Gastrite, úlcera ou refluxo: todas têm sintomas parecidos mas são bem diferentes
Gastrite, úlcera ou refluxo: todas têm sintomas parecidos mas são bem diferentes Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Saúde e Nutrição", a comentarista Roberta Larica traz orientações de alimentação para pessoas que têm gastrite e refluxo. Especialistas explicam, de forma geral, que a alimentação saudável é uma chave para o controle do refluxo e pessoas atingidas pela complicação do trato digestivo. É orientado dar preferência aos alimentos integrais e aumentar a ingestão de fibras, por exemplo. Refeições e alimentos com muita gordura, sobretudo fritos, atrasam o esvaziamento estomacal, o que contribui para o refluxo. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 01-06-26.mp3

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