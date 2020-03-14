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CULTURA

O que as cidades vêm fazendo para modernizar os centros históricos

Ouça entrevista com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:01
Paulo Mendes da Rocha, arquiteto responsável pela idealização do projeto do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, em entrevista concedida à CBN Vitória, falou sobre a retomadas das obras paralisadas por implicações judiciais. Nesta entrevista ele também falou sobre a revitalização dos centros históricos e como as ideias podem ser aplicadas ao Centro Histórico de Vitória. Nesta semana Paulo Mendes da Rocha foi titulado Doutor Honoris Causa outorgado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Mendes da Rocha - 14.16s - 14-03-20.mp3

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