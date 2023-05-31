O que acontece se perder o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda?

O prazo final para envio da declaração do Imposto de Renda de 2023 é até às 23h59 desta quarta-feira (31). Aqueles que enviarem após esse horário estarão sujeitos a multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Conforme as normas da Receita Federal, é obrigatório declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 ou obtiveram ganhos superiores a R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte ao longo do ano. Além disso, indivíduos que obtiveram ganhos de capital com a venda de bens ou direitos, realizaram operações na Bolsa de Valores ou no mercado de capitais com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto também devem realizar a declaração. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, fala sobre o assunto.