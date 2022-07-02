O que acontece com a bala quando alguém atira para o alto?

A cena é recorrente em muitas cidades brasileiras. Criminosos aproveitam determinadas ocasiões para descarregar armas atirando para o alto. Para onde vai a bala de um tiro dado para cima? De forma geral, como funciona a dinâmica de quando alguém atira e o que fazer quando uma pessoa acha uma bala? Quem explica é o perito oficial criminal Renan Costa Loyola, da Polícia Civil, mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória. Ouça: