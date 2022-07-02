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O que acontece com a bala quando alguém atira para o alto?

O entrevistado é o perito oficial criminal Renan Costa Loyola, mestre em Ensino de Física

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 jul 2022 às 12:21
Tiro, bala, arma, munição
Tiro, bala, arma, munição Crédito: Pexels
A cena é recorrente em muitas cidades brasileiras. Criminosos aproveitam determinadas ocasiões para descarregar armas atirando para o alto. Para onde vai a bala de um tiro dado para cima? De forma geral, como funciona a dinâmica de quando alguém atira e o que fazer quando uma pessoa acha uma bala? Quem explica é o perito oficial criminal Renan Costa Loyola, da Polícia Civil, mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Entrevista Patricia Valim - Renan Costa Loyola - 02-07-22

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