O que a carne bovina do dia a dia tem a ver com as mudanças climáticas

População bovina é uma das principais responsáveis pela emissão de metano Crédito: Pexels

O Brasil e mais de cem países aderiram ao Compromisso Global do Metano durante a COP26, conferência sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU) realizada em Glasglow, na Escócia. O objetivo é reduzir em 30% as emissões de gás metano até 2030 em relação aos níveis de 2020. No caso do Brasil, a emissão do metano está diretamente relacionada à carne que comemos no nosso dia a dia ou o "churrascão" do fim de semana. Quem explica é o ambientalista e professor de Recursos Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Luiz Fernando Schettino, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Luiz Fernando Schettino - 04/11/2021

A produção de apenas um quilo de carne bovina libera na atmosfera 2 toneladas de metano (CH4) e cerca de 50 kg de dióxido de carbono (CO2), segundo dados do Observatório do Clima. Segundo Schettino, o metano é de 21 a 25 vezes mais efetivo em intensificar o efeito estufa do que o gás carbônico (CO2), que por muito tempo foi considerado o maior vilão do efeito estufa. "Tanto é algo curioso, umas das coisas para se fazer e ganhar créditos de carbono é trocar a emissão de metano por CO2".