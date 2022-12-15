'O povo grego é muito receptivo, aberto', relata capixaba que mora na Grécia

Um desbravador do mundo e conhecedor de culturas! Essa é a realidade de vida compartilhada por Elias Canal, de 34 anos. Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, atualmente ele mora na Grécia. Mas a vivência internacional de Elias não é de agora! Ainda durante a faculdade de Direito teve sua primeira experiência no exterior, ao fazer um intercâmbio em Coimbra, em Portugal. Depois, retornou ao Brasil, fez mestrado e se mudou para Brasília. Da capital brasileira foi para Itália. Da Itália, partiu para um estágio de pós na Grécia, onde reside atualmente. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele traz mais detalhes da sua história de vida e conta como é viver na Europa. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 15-12-22