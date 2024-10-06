O poder da população como fiscalizadora da política

De acordo com o Jusbrasil, a democracia é uma espécie de organização social, onde o poder emana do povo. Assim, a população - por meio de uma votação - pode escolher seus líderes políticos, para que esses representem seus interesses e lutem por seus direitos. A eleição é um mecanismo importante para a manutenção da democracia e um outro lado da moeda às vezes é esquecido: a participação popular. A fiscalização dos poderes públicos pode ser feita por qualquer cidadão, mas nesse processo complexo, a união é importante também. Em conversa com a CBN Vitória, a diretora executiva da ONG Transparência Capixaba, Adila Damiani, explica porque essa participação é importante. Ouça a conversa completa!