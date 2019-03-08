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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O passo a passo de como denunciar violência doméstica

Nesta entrevista com a promotora de Justiça, Claudia Garcia, você fica sabendo como levar às autoridades conhecimento das violações sofridas por companheiros ou ex-parceiros

Publicado em 08 de Março de 2019 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2019 às 11:48
Você mulher que está sofrendo ameaças ou passando por algum tipo de violência doméstica, saiba que há inúmeros caminhos para pedir ajuda. Neste Dia Internacional da Mulher (08), a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências Domésticas de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, Cláudia Albuquerque Garcia, enfatiza que cada mulher tem o seu tempo para dar o primeiro passo e recorrer à polícia ou até mesmo à ajuda especializada, como de psicólogos. Nesta entrevista você vai conhecer o passo a passo de como levar às autoridades conhecimento das violações sofridas. Como recorrer a um boletim de ocorrência, como funciona o flagrante, representar ou não representar e como funciona a apuração desde a tramitação numa delegacia de polícia até o judiciário. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cláudia Albuquerque Garcia - 08-03-19

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