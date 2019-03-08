O passo a passo de como denunciar violência doméstica

Você mulher que está sofrendo ameaças ou passando por algum tipo de violência doméstica, saiba que há inúmeros caminhos para pedir ajuda. Neste Dia Internacional da Mulher (08), a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências Domésticas de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, Cláudia Albuquerque Garcia, enfatiza que cada mulher tem o seu tempo para dar o primeiro passo e recorrer à polícia ou até mesmo à ajuda especializada, como de psicólogos. Nesta entrevista você vai conhecer o passo a passo de como levar às autoridades conhecimento das violações sofridas. Como recorrer a um boletim de ocorrência, como funciona o flagrante, representar ou não representar e como funciona a apuração desde a tramitação numa delegacia de polícia até o judiciário.