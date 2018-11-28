O papel das ouvidorias na proteção dos direitos do consumidor

O serviço de ouvidoria no Brasil ainda é utilizado de forma limitada. Segundo a advogada especialista em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolci, procurar a ouvidoria pode ser uma alternativa para o consumidor antes de se dirigir ao Procon ou até mesmo ir além e procurar ajuizamentos e à Justiça. Entretanto, muitos consumidores desconhecem o seu funcionamento e acabam não utilizando o serviço.