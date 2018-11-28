Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONSUMIDOR

O papel das ouvidorias na proteção dos direitos do consumidor

Ouça as explicações da especialista Maria Inês Dolci

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 nov 2018 às 12:15
O serviço de ouvidoria no Brasil ainda é utilizado de forma limitada. Segundo a advogada especialista em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolci, procurar a ouvidoria pode ser uma alternativa para o consumidor antes de se dirigir ao Procon ou até mesmo ir além e procurar ajuizamentos e à Justiça. Entretanto, muitos consumidores desconhecem o seu funcionamento e acabam não utilizando o serviço.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Inês Dolci - 28-11-18
Em entrevista à CBN Vitória, Dolci explicou que desde 2007, são obrigatórias as ouvidorias das instituições financeiras. Essa obrigatoriedade, além do sistema financeiro, também se estende às seguradoras, operadoras de planos de saúde e concessionárias. A ideia de um serviço burocrático, segundo ela, afasta a participação dos consumidores. Segunda instância de reclamação, após a manifestação ao SAC, a ouvidoria poderia ser mais utilizada pelos consumidores, defende.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados