O papel das ouvidorias na proteção dos direitos do consumidor

O serviço de ouvidoria no Brasil ainda é utilizado de forma limitada. Segundo a advogada especialista em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolci, procurar a ouvidoria pode ser uma alternativa para o consumidor antes de se dirigir ao Procon ou até mesmo ir além e procurar ajuizamentos e à Justiça. Entretanto, muitos consumidores desconhecem o seu funcionamento e acabam não utilizando o serviço.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Inês Dolci - 28-11-18
Em entrevista à CBN Vitória, Dolci explicou que desde 2007, são obrigatórias as ouvidorias das instituições financeiras. Essa obrigatoriedade, além do sistema financeiro, também se estende às seguradoras, operadoras de planos de saúde e concessionárias. A ideia de um serviço burocrático, segundo ela, afasta a participação dos consumidores. Segunda instância de reclamação, após a manifestação ao SAC, a ouvidoria poderia ser mais utilizada pelos consumidores, defende.